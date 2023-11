Het gevoel bij Klaassen blijft wel altijd positief als hij terugdenkt aan Ajax."Het laatste jaar was natuurlijk minder. Het was gewoon geen fijn jaar uiteindelijk. In die drie jaar samen zijn we toch twee keer kampioen geworden en hebben we nog de beker gewonnen. Zeker wel een hele mooie tijd gehad. Niet alleen maar positief, maar dat gevoel overheerst wel."Klaassen belooft wel dat hij ooit terug zal keren."Ajax blijft wel je club en ik weet dat ik ook altijd weer terug zal komen.

In welke rol dan ook." Eerder legde hij in deal uit waarom hij uiteindelijk toch vertrok uit Amsterdam."Op dat moment ging Ajax een andere weg op en dus was mijn gevoel dat ik ook een andere weg op moest gaan. Als speler loop je niet weg voor moeilijke momenten, dat is het echt niet. Dat gevoel had ik alleen niet meer toen, dat ik daar iets aan kon helpen."Klaassen onthult reden voor Ajax-vertrek: 'Het liefst zou ik gewoon helpen'Intervie

VOETBALZONENL: ‘Ajax blijft gewoon mijn club, en ooit zal ik daar weer terugkeren’Davy Klaassen is ervan overtuigd dat hij ooit een terugkeer zal maken bij Ajax. Dat vertelt de dertigjarige middenvelder in ‘Davy Klaassen: Ajacied in Milaan’, een special van Ajax TV. Klaassen kwam gedurende twee periodes voor Ajax uit, maar vertrok afgelopen zomer vlak voor het einde van de transferperiode naar Internazionale.

VI_NL: Klaassen kon Inter niet laten lopen: 'Maar ik zal altijd terugkomen bij Ajax'Lees meer

NPORADİO1: NOS Met het Oog op Morgen - Beluister EXTRA: Het beste uit het OogBeluister NOS Met het Oog op Morgen: EXTRA: Het beste uit het Oog

NOS: Openbaar Ministerie eist 25 miljoen boete van chemiebedrijf SabicHet OM noemt het bedrijf 'amateuristisch' als het aankomt op veiligheid, citeert 1Limburg.

VOETBALPRİMEUR: Ajax gaat rvc alsnog betalen: 'Dat is heel gebruikelijk, Ajax is een uitzondering'Ernst Boekhorst, voorzitter van de bestuursraad bij Ajax, staat nog steeds niet helemaal achter het idee om de commissarissen bij de Amsterdammers te betalen. In een interview met Sport knowhowXL, vertelt de voorzitter van de bestuursraad, dat Ajax wel een uitzondering is met het niet betalen van commissarissen.

