Klaassen onthult reden voor Ajax-vertrek: 'Het liefst zou ik gewoon helpen'

na zijn sensationele vertrek op Deadline Day afgelopen zomer. Een moeilijke keuze, maar voor de toenmalig Ajacied onafwendbaar. Bij deKlaassen was na Dusan Tadic, Daley Blind en Edson Álvarez de volgende oudgediende die vertrok bij de Amsterdammers."Op dat moment ging Ajax een andere weg op en dus was mijn gevoel dat ik ook een andere weg op moest gaan. Als speler loop je niet weg voor moeilijke momenten, dat is het echt niet. Het blijft je club en het liefst zou je gewoon helpen.

Bij Ajax viel Klaassen vooral op als de man die de 1-0 regelmatig maakte in een hoop wedstrijden. 'Mister 1-0 'heeft zelf ook niet echt een verklaring, hoe het kon dat hij steeds bij de eerste goal betrokken was."Een snelle goal of een goede actie probeer je natuurlijk te gebruiken als brandstof voor de rest van de wedstrijd. Als je begint met een slechte bal, dan moet je die heel snel rechttrekken met een goal of assist.

