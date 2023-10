Klaassen gaat in op veelbesproken haartransplantatie: ‘Ik was duur uit’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.voor het eerst publiekelijk gereageerd op de haartransplantatie die hij een aantal maanden geleden heeft laten doen.

"Deze week was er een foto voorbijgekomen van mijn haar, volgens mij bij Internazionale", begint de ex-Ajacied in de podcast van Bart Vriends, Thomas Verhaar en Maarten de Fockert."Toen kreeg ik echt veel berichten."

"Ik heb het al 4,5 maand geleden laten doen, maar nu ziet iedereen het", vertelt Klaasen."Nu begin je echt een beetje te zien dat het gaat groeien. Eerst krijg je een fase dat het uitvalt, maar nu wordt het een echte coup." headtopics.com

De Inter-aanwinst laat weten zijn haartransplantatie in Nederland te hebben ondergaan, terwijl zulke operaties ook vaak in Turkije gedaan worden. Achteraf bleek dat een dure keuze te zijn geweest. "Je betaalt per haartje", legt Klaassen uit."Ik was duur uit, haha. Ik heb het in Nederland laten doen, dat is wel iets duurder. In Istanbul kan je het voor vijftig cent per haarzakje doen. Bij mij was dat twee euro per haarzakje."Het gaat in de podcast ook over het afscheid van de middenvelder bij Ajax. Klaassen vertrok afgelopen zomer uit Amsterdam, nadat hij ogenschijnlijk niet in de plannen voorkwam van de inmiddels eveneens vertrokken Maurice Steijn.

Klaassen gaat daarnaast ook nog in op het incident met een aansteker, tijdens De Klassieker in april van dit jaar."Er was een opstootje met Dusan Tadic en Orkun Kökçü. Ik ging er eigenlijk heen om te sussen, maar toen kwam die aansteker precies op mijn hoofd. Nu met mijn haar was die aansteker waarschijnlijk afgeketst", grapt Klaassen. headtopics.com

