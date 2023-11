Klaas Otto: 'bak stront' na uitspraak van medewerker Rachel Hazes

Klaas Otto (56), de ex-leider van motorclub No Surrender, zei maandag tijdens een kort geding in de rechtbank van Utrecht dat hij "een container vol stront" over zich heen heeft gekregen na een uitspraak van Marieke van Beek, een oud-medewerker van Rachel Hazes. Van Beek verklaarde op 12 september dit jaar dat Hazes Otto op de loonlijst van haar bedrijf had gezet in ruil voor een envelop met 25.000 euro cash. Hazes en Otto hadden kort een relatie.

Otto eiste dat Van Beek de"witwasverklaring", die ze in de rechtbank van Arnhem deed, zou rectificeren. Dat is niet gebeurd. Daarom is hij naar de rechter gestapt. Van Beek en Otto waren beiden aanwezig bij de zitting.

"Je kan niet zomaar alles over iedereen zeggen", zei Otto's advocaat. Van Beek en Hazes zijn verwikkeld in een zaak over huur die de eerste niet zou hebben betaald aan de tweede. Tijdens een verhoor over deze zaak, had Van Beek ook gezegd dat Otto"niet zo'n zuiver verleden heeft". headtopics.com

"Mijn cliënt wil eigenlijk ver van die zaak blijven", zei Otto's advocaat."Maar de uitspraak van Van Beek is niet zomaar een losse opmerking, het gaat om een heel lelijke, belastende verklaring die onder ede in het bijzijn van een boel media is gedaan."

"Als mij ernaar wordt gevraagd, dan verklaar ik daarover", zei Van Beek. Haar advocaat zei dat er op geen enkele wijze kan worden aangetoond dat Otto's reputatie is beschadigd."Hij spreekt over trial by media, maar hij heeft zelf ook de media opgezocht. Otto is gepokt en gemazeld en mijn cliënt heeft de waarheid verklaard." De rechter doet over twee weken uitspraak in dit kort geding. headtopics.com

