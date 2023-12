Kinderopvangorganisaties verhogen omzet op creatieve manieren

Kinderopvangorganisaties proberen steeds vaker op creatieve manieren de omzet te verhogen, zonder ouders een veel hoger uurtarief te laten betalen. Dat doen ze onder meer door extra uren te rekenen, blijkt uit een rondgang van de NOS. Ouders betalen daardoor weliswaar maandelijks meer, maar profiteren ook van extra kinderopvangtoeslag. Het is echter ook een risico: kinderopvangbedrijven mogen eigenlijk geen uren in rekening brengen die ouders niet kunnen afnemen.

Doen ze dat toch, dan kunnen ouders uiteindelijk te maken krijgen met terugvorderingen. Ouders ontvangen over elk uur opvang toeslag, afhankelijk van hun inkomen. Er is wel een maximumbedrag, voor een kinderdagverblijf is dat bijvoorbeeld 10,25 euro per uur. Het bedrag dat een organisatie daarboven rekent, moeten ouders zelf bijbetalen. Het is daarom voor bedrijven aantrekkelijk om niet het uurtarief, maar het aantal uren te verhogen. Bijvoorbeeld door tegoeddagen in rekening te brengen of openingstijden te verlengen





