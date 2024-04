Kinderen met autisme zonder toestemming meegenomen naar gebedsgenezer

Meerdere kinderen met autisme werden zonder toestemming van hun ouders meegenomen naar diensten van gebedsgenezer Tom de Wal uit Werkendam. Tijdens zulke diensten zouden ze 'bevrijd' kunnen worden van hun autisme. Op Wereld Autisme Dag pleit de voorzitter van Leerlingenbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO) voor een verbod op deze praktijken."Tom de Wal is slechts het topje van de ijsberg.

"Uit onderzoek van Omroep Brabant en Omroep Gelderland blijkt dat de eigenares van een zorgboerderij in het Gelderse plaatsje Wekerom kinderen meenam naar genezings- en bevrijdingsdiensten van Tom de Wal. Met zijn organisatie Frontrunners Ministries trekt hij het hele land door met genezings- en bevrijdingsdiensten, waar hij mensen zou kunnen genezen van ziektes en bevrijden van demone

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



omroepbrabant / 🏆 14. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Topman Boeing stapt op na tal van vliegtuigincidentenBoeing kwam meerdere keren negatief in het nieuws na mankementen aan meerdere toestellen.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Jan Jaap van der Wal komt belofte na en wast in lingerie truck van Peter PannekoekJan Jaap van der Wal (44) is zijn belofte nagekomen en heeft in lingerie de auto van zijn 'Dit Was Het Nieuws'-collega Peter Pannekoek (37) gewassen. Donderdag was in het satirische spelprogramma te zien hoe de komiek de weddenschap die hij vorige week had gesloten, heeft ingelost.

Bron: RTLBoulevard - 🏆 19. / 51 Lees verder »

Aanleg haven Gaza door VS levert vooral uitdagingen op aan walHet is nog onduidelijk wie er verantwoordelijk wordt voor de distributie van hulpgoederen. Ook is de rol van Israël nog niet helder.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Demissionair minister Van der Wal stemt tegen natuurherstelwet in Europese Raad van MinistersDemissionair minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) zal in de Europese Raad van Ministers tegen de zogeheten natuurherstelwet stemmen. Ze voldoet daarmee aan een wens van de Tweede Kamer, maar met grote tegenzin, zo blijkt uit een brief die ze naar de Kamer heeft gestuurd.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Ultee kan weer aan de slag in Nederland: 'Hebben meerdere gesprekken gevoerd'De kans is aanwezig dat Sjors Ultee binnenkort weer hoofdtrainer is in de Eredivisie. De oefenmeester voert op dit moment serieuze gesprekken met twee clubs uit Nederland, zo vertelt hij in Goedemorgen Eredivisie.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Midweekse eredivisieronde, met Excelsior-PSV om 20.00 uur • Aké mist 'meerdere duels'In dit liveblog lees je alles over de wedstrijden op dinsdag tijdens de midweekse speelronde van de eredivisie.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »