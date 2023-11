Kinderen in Gaza kunnen geen kant op: 'Drie klaslokalen kinderen per dag komen om'

Ze is deskundige op het gebied van mentale gezondheid en ziet hoe de kinderen in Gaza gebukt gaan onder de oorlog tussen Israël en Hamas. 'Ze kunnen nergens schuilen, niet in hun scholen, niet in de ziekenhuizen en niet in hun eigen huis.' En zolang er geen humanitaire hulp wordt toegelaten in Gaza staan organisaties als Save the Children, WarChild en Unicef machteloos. 'Dan zullen die aantallen alleen maar oplopen.

