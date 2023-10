Kijker stuurde journalist Thomas van Groningen dieetboek: 'Heel eng'

"Altijd als ik wat op televisie doe, dan hebben mensen het altijd over mijn gewicht", zei hij."In tweetjes en zo. Een van de eerste keren dat ik op tv was, kreeg ik zelfs - heel eng - een dieetboek toegezonden." De journalist meldde in de uitzending niet hoe de kijker aan zijn adres gekomen was.Thomas erkende in de uitzending dat hij 'meer zou moeten sporten, maar ik ben niet zo'n sporter'."Wandelen vind ik trouwens wel leuk.

De aardige woorden die Britney Spears (41) in haar memoires 'The Woman in Me' had voor, haar inmiddels ex-man, Sam…Maarten van Rossem: 'Ouders hebben mij en mijn zus verwaarloosd' Maarten van Rossem (80) vindt dat zijn ouders hem en zijn zus Sis 'lelijk verwaarloosd hebben'. Dat zegt de historicus…

Kijker stuurde journalist Thomas van Groningen dieetboekEen kijker heeft Thomas van Groningen in het verleden na een optreden op televisie een dieetboek toegezonden. Dat vertelde de parlementair journalist van omroep WNL en Op1 donderdagavond in Dit was het nieuws. Lees verder ⮕

Bekerwinnaar Chery meldt zich op trainingsveld van FC GroningenLees meer Lees verder ⮕

LIVE TRANSFERS: FC Groningen sluit oude bekende in de armen door oorlog in IsraëlDe zomerse, zéér spectaculaire transfermarkt heeft de poorten gesloten, maar de geruchten blijven onophoudelijk stromen. In dit liveblog houdt VoetbalPrimeur je op de hoogte van álle transferontwikkelingen. Lees verder ⮕

Heel dichte mist, maar alleen op sommige plekken: zo komt datWie donderdagmorgen op weg was, heeft het zeker gemerkt: de soms heel dichte mist waar je doorheen moest. Op sommige plekken was het zicht ineens minder dan 70 meter. Het wonderlijke is dat een paar honderd meter verderop de mist ineens verdwenen was. Weerman Johny Willemsen van Weerplaza weet wel hoe dat komt. Lees verder ⮕

Carline van Breugel is maar heel even Kamerlid: anderhalve dagCarline van Breugel uit Eindhoven is woensdag geïnstalleerd als Kamerlid van D66 voor de Tweede Kamer. Een hele eer, maar in dit geval is het maar voor anderhalve dag. Vrijdag gaat de Tweede Kamer met verkiezingsreces, dus blijft de politieke arena leeg tot de verkiezingen op 22 november. Lees verder ⮕

Nieuwe sponsor wielerploeg Jumbo-Visma: 'Hebben weer voor héél lang zekerheid'Er komt een nieuwe hoofdsponsor, zo bevestigt Richard Plugge vanuit Parijs, waar de Tour vandaag gepresenteerd werd. En Jacco Verhaeren gaat adviseren op het gebied van training en voeding. Lees verder ⮕