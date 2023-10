Kijker stuurde journalist Thomas van Groningen dieetboek

"Altijd als ik wat op televisie doe, dan hebben mensen het altijd over mijn gewicht", zei Van Groningen."In tweetjes en zo. Een van de eerste keren dat ik op tv was, kreeg ik zelfs - heel eng - een dieetboek toegezonden." De journalist meldde in de uitzending niet hoe de kijker aan zijn adres gekomen was.

Van Groningen erkende in de uitzending dat hij"meer zou moeten sporten, maar ik ben niet zo'n sporter. Wandelen vind ik trouwens wel leuk." De parlementair journalist kwam afgelopen zomer ook ter sprake in het programma Vandaag Inside. Johan Derksen bekritiseerde Van Groningen op zijn uiterlijk.

In de napraatshow zei Wilfred Genee dat hij zich schuldig voelde over de opmerkingen van Derksen."Ik dacht: als ik het nu probeer te nuanceren, gaat Johan weer zeggen: 'O, wat maakt het allemaal uit?!' En dan wordt het nog weer groter", lichtte Genee toe. headtopics.com

Van Groningen vertelde later in het programma The Friday Move dat hij van SBS-collega Sam Hagens een appje kreeg met verontschuldigingen voor de opmerkingen van Derksen. Hij vertelde ook dat hij wel probeert af te vallen, maar dat dit heel lastig is.Abel, de band die in 2000 doorbrak met 'Onderweg', is terug met nieuwe muziek.

Maarten van Rossem (80) vindt dat zijn ouders hem en zijn zus Sis 'lelijk verwaarloosd hebben'. Dat zegt de historicus…Twee maanden na de geboorte van haar zoontje maakt Kylie Jenner (26) bekend zijn naam alweer te willen aanpassen, omdat… headtopics.com

