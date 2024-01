Kieft kritisch op technische leiding van Ajax

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.. Volgens de voormalig aanvaller was de Amsterdamse club te hoog gegrepen voor de ontslagen coach.

Kieft vindt dat Steijn blij mag zijn dat "In Amsterdam hopen ze op plek drie. Het kan alleen hopen zijn, want aanknopingspunten zijn niet te vinden", is Kieft somber gesteld over de club die hij als speler enkele jaren diende in de beginperiode van zijn actieve loopbaan. "De club is in twee jaar volledig in verval geraakt, door wanbeleid de vernieling in geholpen, met bestuurlijke problemen en geen kwaliteit op het veld.""Dus ook het technische beleid heeft niet gedeugd", deelt Kieft ook een onvoldoende uit aan de technische leiding van Aja





voetbalzonenl

Voormalig Ajax-smaakmaker imponeert in het buitenland: ‘Een unieke speler’Edson Álvarez geniet van de prestaties van Mohammed Kudus bij West Ham United. De voormalig Ajacieden wonnen afgelopen zaterdag van Manchester United (2-0). Kudus was verantwoordelijk voor de tweede Londense treffer, waarmee hij de wedstrijd in het slot gooide.

Kieft kraakt uitspraak Van der Sar uit 2021: ‘Hoogmoed komt voor de val, hè’Wim Kieft zet met de kennis van nu vraagtekens achter een uitspraak van Edwin van der Sar uit 2021. De voormalig algemeen directeur van Ajax zei destijds dat hij zou opstappen op het moment dat de Amsterdammers in de Conference League terecht zouden komen. Het derde Europese toernooi is momenteel het maximaal haalbare voor Ajax.

Wim Kieft gelooft zijn ogen niet in slotfase Ajax: ‘Je moet hem gewoon geven!’Chuba Akpom scoorde donderdagavond tweemaal bij Ajax, dat met 3-1 won van AEK Athene en daardoor een ticket heeft voor de tussenronde in de Conference League. Pierre van Hooij donk en Kenneth Perez zijn echter niet onder de indruk van de inbreng van Akpom bij de winnende ploeg.

Derksen verwerpt vergelijking tussen Ajax en Feyenoord: ‘Ajax is andere klasse’Johan Derksen is kritisch op Ajax en zijn supporters. De analist stelt aan tafel bij Vandaag Inside onder meer dat de Amsterdammers 'een heel modaal elftalletje' hebben. Daarnaast snapt hij niets van de blijdschap bij de supporters om het bereiken van de Conference League.

112-nieuws: gewonde bij schietpartij in Uden • brand bij voormalig drugslabIn dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Voormalig Feyenoord-toptalent Achahbar (29) aan de slag bij opvallende clubAnass Achahbar is niet langer actief als profvoetballer. De 29-jarige aanvaller uit Den Haag gaat spelen voor RKVV Westlandia, dat uitkomt in de Vierde Divisie. Achahbar, die ooit te boek stond als een van de grootste talenten van Feyenoord, krijgt bij Westlandia tevens de kans zich te ontwikkelen als trainer.

