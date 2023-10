Kieft is verbaasd door Maduro en lijkt hele andere wedstrijd te hebben gezien

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.zeer lovend over Brighton & Hove Albion, dat donderdagavond met 2-0 te sterk was voor de Amsterdammers. Kieft vindt dat Maduro Brighton te groot maakt.

"'Overklast' is een groot woord", vindt Maduro wanneer hij gevraagd wordt of dat woord de avond van de Amsterdammers correct beschrijft."Ik denk wel dat Brighton heel goed aan de bal is. Daar moeten we goed naar kijken. Wij hebben ook momenten gehad om vooruit te spelen, maar dan spelen we juist achteruit. In de tweede helft hebben we ook een goede opbouw gehad zoals het wel moet. Dat heeft ook met vertrouwen te maken.

Kieft stelt dat het vertrouwen nog niet aanwezig is."Dat komt als je resultaten gaat halen", lacht de oud-spits. Ajax heeft nu negen wedstrijden op rij niet gewonnen."Je krijgt wel het idee dat Ajax tegen Real Madrid heeft gespeeld. Het is ook een beetje overdreven, niet?", doelt Kieft op het interview, de voorzichtige tactiek van Maduro en de complimenten voor Brighton. headtopics.com

Wat verwachten de analisten dan. Dat hij nu het hele zooitje naar beneden praat. Nee, hij probeert het positief te houden, anders raakt hij direct de groep "kwijt"Zal hij denken dat de groep dan gek is? Zij weten ook wel dat Brighton geen topploeg is en ze hebben zelf als beste ervaren dat ze geen seconde in de wedstrijd zijn geweest. Ze hebben 89 minuten 2 bussen geparkeerd en die ene minuut die ze dat niet deden kregen ze kinderlijk eenvoudig de 2-0 om de oren.

Begrijp ook helemaal niets van Maduro. Goed hij heeft als hoofdtrainer natuurlijk maar beperkt de tijd gehad, maar er zit echt 0,0 verbetering in en hij speelde met de exact zelfde basis als Steijn.

