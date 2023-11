Kidnappers ontvoeren ouders Luis Díaz, moeder in veiligheid gebracht

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders., zo melden Colombiaanse media. Inmiddels zou de moeder in veiligheid zijn gebracht door de politie. Naar de vader wordt nog altijd gezocht.

Het incident vond plaats in Díaz' geboorteplaats Barrancas in La Guajira, waar zijn ouders nog altijd woonachtig zijn. Volgens berichtgeving in Colombiaanse media werd het stel in hun voertuig staande gehouden door gewapende mannen op motoren.schrijft dat kolonel Geovanni Cristancho, directeur van de nationale politie in Gaula, is afgereisd naar de noordelijke regio van het land om leiding te geven aan de zoek- en reddingsactie.

De politie werkt samen met het leger om de verblijfplaats van de vader en de ontvoerders te identificeren. Vanaf het moment dat de ontvoering bekend werd, werd een gespecialiseerd team van het Technische Onderzoekskorps en legereenheden op touw gezet om de exacte locatie te achterhalen. headtopics.com

Tegenstrijdige berichten, waaronder dat de ouders van Díaz tijdens het kijken van een voetbalwedstrijd in een busje zouden zijn gedwongen door gewapende mannen, zouden het onderzoek kunnen compliceren. De politie houdt rekening met verschillende scenario's, zo benadrukt het.

Liverpool speelt zondagmiddag om 15.00 uur de thuiswedstrijd tegen Nottingham Forest. Het is niet bekend wat de ontvoering betekent voor de inzetbaarheid van Díaz. Afgelopen weekend deed de aanvaller tachtig minuten mee in de stadsderby tegen Everton (2-0 winst). Díaz heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de situatie. headtopics.com