"Regisseren betekent heel veel keuzes maken en elke keuze heeft weer consequenties. Dat vind ik wel heel spannend", zegt Nasrdin Dchar in gesprek met het ANP. De 44-jarige regisseert de Videoland-film 'Taxi', gebaseerd op het gelijknamige personage uit de serie 'Mocro Maffia'. Hij heeft deze week een brainstorm gehad, waarbij het vormgeven van het script centraal stond.Wanneer de film echt gedraaid gaat worden, staat Nasrdin voor tal van keuzes.

Nasrdin Dchar is JFK's Greatest Man 2023: enorme eerNasrdin Dchar is donderdagavond door tijdschrift JFK uitgeroepen tot Greatest Man van 2023. De 44-jarige acteur kreeg de prijs uitgereikt in Holland Casino in Amsterdam. Lees verder ⮕

Nasrdin Dchar uitgeroepen tot JFK's Greatest Man 2023: 'Enorme eer'Nasrdin Dchar is donderdagavond door tijdschrift 'JFK' uitgeroepen tot Greatest Man van 2023. De 44-jarige acteur krijgt de prijs uitgereikt in Holland Casino in Amsterdam. Lees verder ⮕

Vakgenoten roemen JFK's Greatest Man Nasrdin Dchar: alle vinkjesVakgenoten uit de mediawereld begrijpen wel waarom Nasrdin Dchar donderdagavond in Casino Amsterdam is uitgeroepen tot JFK's Greatest Man. Walid Benmbarek, die met Dchar in de serie Mocro Maffia te zien is, roemt zijn collega 'omdat hij ook iemand is die van niks is begonnen en uiteindelijk zo veel heeft gerealiseerd'. Lees verder ⮕

