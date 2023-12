Kerstactiviteiten in Bethlehem en Jeruzalem afgelast vanwege oorlog

Nu het oorlog is in het Heilige Land, worden alle feestelijke kerstactiviteiten in Bethlehem en Jeruzalem afgelast. Ook in Nederland vragen kerken en christenen zich af hoe ze op een gepaste manier Kerst kunnen vieren. Er staat geen gigantische kerstboom dit jaar in Bethlehem, de stad waar Jezus volgens de Bijbel ruim 2000 jaar geleden geboren werd. Ook in Jeruzalem, zo'n 10 kilometer verderop, zijn feestelijke kerstvieringen dit jaar afgelast op initiatief van verschillende kerken.

'Jezus zou vandaag in puin geboren zijn' "Het is onmogelijk om Kerst te vieren, terwijl mensen in Gaza een genocide ondergaan", zei pastoor Munther Ishaq van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Bethlehem tegen nieuwszender Al Jazeera. "Als Jezus vandaag de dag geboren zou zijn, dan bevond hij zich onder het puin." De pastoor verving in zijn kerk de gebruikelijke met lichtjes en ballen versierde kerstboom door een installatie van een babypop middenin het puin. "We willen hiermee een boodschap naar de wereld sturen", zegt hij





Geen kerstfeest in Bethlehem door oorlog in GazaVoor Palestijnse christenen hangt er een grauwsluier over wat de mooiste tijd van het jaar had moeten zijn. In Bethlehem, de vermeende geboortestad van Jezus, is er dit jaar voor het eerst geen kerstfeest. Door de oorlog in Gaza zijn Palestijnen in rouw en hebben kerkleiders op de Westelijke Jordaanoever besloten om het grootste deel van de vieringen af te gelasten.

