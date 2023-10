Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.gelooft dat de controlerende middenvelder beter in staat is om het spel van de Amsterdammers in balbezit kleur te geven dan zijn concurrenten.

"Wie zou je op die positie neerzetten die het spel à la Jordy Clasie bij AZ kan verdelen?", vraagt Vink aan zijn tafelgenoten."Branco van den Boomen", zegt Perez met stelligheid."Dat hebben ze geprobeerd, maar dat was ook niet je van het", reageert Vink.

Perez denkt dat Van den Boomen, die in de eindfase inviel, aan de bal beter is dan Tahirovic."Een groot probleem bij Ajax was vandaag dat wanneer de aanvallers zich positioneerden de bal weer terug werd gespeeld. Branco is wel een type dat altijd vooruitkijkt." headtopics.com

Die van de Boomen is heel makkelijk uit te schakelen door een type Guus Til of Dani de Wit. Eigenlijk een Veerman light met nog minder snelheid.Wat heeft hij in dat kwartier laten zien dat hij in de basis hoort? Ajax zal echt moeten ruimen en inkopen in de winter.mv010 ruimen gaat niet want niemand zit te wachten op die spelers. En inkopen zal ook niet meevallen als je niet kunt verkopen. Bovendien is inkopen in de winter sws moeilijk en duur.Wat hij liet zien? Wegdraaien en naar voren spelen.

Van onze middenvelders vind ik hem inderdaad ook het meest geschikt (of minst ongeschikt) is voor de zes. En volgende week kan hij er niks meer van en moet die direct vervangen worden voor weer een andere speler headtopics.com

Lees verder:

voetbalzonenl »

Kenneth Perez wijst nieuwe spelmaker voor Ajax aan: ‘Die moet gaan spelen’Kenneth Perez vindt dat Branco van den Boomen een basisplaats verdient bij Ajax. De analist van ESPN gelooft dat de controlerende middenvelder beter in staat is om het spel van de Amsterdammers in balbezit kleur te geven dan zijn concurrenten. Lees verder ⮕

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

Perez ziet op Ajax-bank oplossing voor het middenveld: 'Die kijkt wel vooruit'Kenneth Perez is van mening dat Branco van den Boomen meer moet spelen bij Ajax. Dat vertelt de analist in een discussie met Marciano Vink op ESPN na de wedstrijd van de Amsterdammers. Volgens Perez zit er wel één groot nadeel aan Van den Boomen. Lees verder ⮕

Perez oppert oplossing voor Ajax-middenveld: 'Die kijkt ten minste vooruit'Kenneth Perez is van mening dat Branco van den Boomen meer moet spelen bij Ajax. Dat vertelt de analist in een discussie met Marciano Vink op ESPN na de wedstrijd van de Amsterdammers. Volgens Perez zit er wel één groot nadeel aan Van den Boomen. Lees verder ⮕

Perez: 'Ajax is op dit moment niveau-onderkant Eredivisie'Lees meer Lees verder ⮕

Perez ziet 'totale chaos': 'Ajax heeft zijn eigen identiteit totáál verloochend'Kenneth Perez spaart Ajax niet: de Amsterdammers hebben zichzelf 'verloochend' op bezoek bij Brighton, vindt de ESPN-analist. Ergens begrijpt hij de verdedigende tactiek van interim-trainer Hedwiges Maduro wél. Lees verder ⮕