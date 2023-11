Kenneth Perez stipt grootste manco aan bij Ajacied: ‘Hij valt steeds om!’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.(5-2) meerdere opgelegde kansen. Kenneth Perez ziet een opvallend terugkerend manco bij de spits van de Amsterdammers: hij valt vaak om na zijn afwerking.

"Daar valt hij half in schaamte denk ik, omdat hij deze niet in een leeg doel schuift." In minuut 84 kreeg Brobbey opnieuw een grote kans, die hij in buitenspelpositie wel afmaakte. Voor een leeg doel kreeg hij de bal nog maar net over de doellijn, terwijl hij naar achteren viel. Zijn inzet kon net niet op tijd uit het doel worden geslagen door Benítez."Hij valt!", gaat Perez verder."En moet je kijken waar hij hem eigenlijk raakt.

"En hij was degene die vandaag de kansen kreeg om de marge in de eerste helft naar minimaal twee te tillen in plaats van één", vervolgt Perez. Been denkt dat jeugdigheid ook een factor speelt bij het wilde afronden van Brobbey."En hij is niet gepolijst. Hij doet alles op kracht, op snelheid. Het is een stokpaardje van mij: 'snelle spelers zijn langzame denkers.' Maar dat heb ik bij hem weleens. headtopics.com

Been blikt ook terug op de eerste kans van Brobbey, die Benítez op zijn pad vond."Hier moet hij gewoon één meter voordat Benítez uitkomt, de bal er al omheen curven. Hij komt te dicht bij de keeper." Perez valt op dat Brobbey ook bij die kans weer omviel."Zie je hoe hij valt? Hij valt iedere keer dat hij afwerkt." Perez denkt aan treffers die Brobbey maakte waarbij hij wel bleef staan."Dan staat hij in een soort cement.

Het blijft doodzonde dat de megakansen niet worden afgemaakt door Brobbey. Bijzonder ook dat hij vorig jaar onder Schreuder op een gegeven moment door z'n beperkt aantal minuten de meest efficiënte spits was voor lange tijd maar nu zo'n faalangst lijkt te hebben opgebouwd.Is gewoon geen bijzondere spits. Ook vorig jaar maakt hij alleen de goals die hij moet maken, maar creëert zelden zijn eigen kans. Ik denk dat elke gemiddelde eredivisiespits die ballen er wel ingelegd had. headtopics.com

Kenneth Perez ziet één specifiek groot manco bij Ajax-spits Brian BrobbeyBrian Brobbey miste in de openingsfase van het duel tussen PSV en Ajax (5-2) meerdere opgelegde kansen. Kenneth Perez ziet een opvallend terugkerend manco bij de spits van de Amsterdammers: hij valt vaak om na zijn afwerking. Dat is een groot probleem voor hem en Ajax, concludeert de Deen in Dit Was Het Weekend op ESPN. Lees verder ⮕

Perez verdenkt Ajacied van werkweigering: ‘Voelt zich te goed voor deze positie’Ajax werd zondagmiddag in het Philips Stadion tegen PSV (5-2 verlies) volledig in de steek gelaten door de linksback Gastón Ávila, zo luidt de analyse in ESPN's Dit Was Het Weekend. Kenneth Perez verdenkt Ávila zelfs van werkweigering. Lees verder ⮕

Perez verdenkt Ajacied van sabotage: ‘Hij voelt zich te goed voor deze positie’Ajax werd zondagmiddag in het Philips Stadion tegen PSV (5-2 verlies) volledig in de steek gelaten door linksback Gastón Ávila, zo luidt de analyse in ESPN's Dit Was Het Weekend. Kenneth Perez verdenkt Ávila zelfs van werkweigering. Lees verder ⮕

Perez en Been kraken Ajax-dissonant: 'Hij voelt zich te goed en te groot'Gaston Avila heeft ook in de verloren uitwedstrijd van Ajax tegen PSV (5-2) geen goede beurt gemaakt. ESPN-analisten Mario Been en Kenneth Perez maken gehakt van de Argentijnse verdediger, die in Eindhoven als linksback speelde. Lees verder ⮕

Perez ziet één 'voltreffer' bij Ajax: 'Ben ik echt heel erg van gecharmeerd'Diant Ramaj heeft indruk weten te maken op Kenneth Perez. De analist laat zich in het ESPN-programma Dit was het Weekend lovend uit over de doelman, en ziet hem als lichtpuntje bij Ajax. Lees verder ⮕

'Slechtste Ajax aller tijden, zeker slechtste Ajax dat ik ooit heb gezien'Willy van de Kerkhof kan in aanloop naar de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax niet geloven hoe de Amsterdammers ervoor staan. De clubicoon spreekt van het 'slechtste Ajax aller tijden', maar verwacht desondanks geen dikke zege in het Philips Stadion. Lees verder ⮕