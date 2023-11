Kelly Heruer uit Echte Meisjes voelt taboe rond miskraam: 'Er is zoveel schaamte'

Kelly was zes weken zwanger toen het mis ging bij haar."Het kindje was waarschijnlijk niet gezond, hele moeilijke keuzes zijn ons misschien bespaard gebleven. Aan de andere kant leefden we natuurlijk enorm toe naar die eerste echo. We willen zo graag nog een kindje."Zwangerschap Kelly van Echte Meisjes eindigde in miskraam: 'Je zal altijd in ons hart zitten'

Volgens Kelly zien veel vrouwen een miskraam als 'persoonlijk falen'."Onzin en tegelijkertijd zo verdrietig. Zoveel vrouwen maken dit mee, maar ze gaan er alleen doorheen. Omdat ze niet de ruimte voelen erover te praten. Zwangerschapsaankondigingen delen we massaal, waarom zouden we miskramen – die er helaas ook bij horen – voor onszelf houden?"

Kelly beleeft momenteel 'ups en downs'. Het ene moment is ze heel verdrietig en het andere moment kan ze er juist goed en nuchter over praten. Op dat soort momenten kan ze de 'wereld aan en de miskraam relativeren'. Maar tijdens de verdrietige momenten speelt het gevoel van gemis een grote rol."ast ook door mijn hormonen, gaan mijn emoties echt alle kanten op. Al weet ik ook dat het wel goedkomt, wij gaan het gewoon weer proberen.

Johan Derksen (74) zit afgelopen weekend vol verwachting naar het schaatsen te kijken. Maar hij is er al snel klaar mee.…Eva Posthuma de Boer (51) is niet alleen de vrouw van acteur Frank Lammers (51), moeder van twee kinderen, columnist en…Igone de Jongh (44) heeft een roerige zomer achter de rug. Haar ex-geliefde Thijs Römer (45) blijkt tijdens hun huwelijk…

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTLBOULEVARD: Igone de Jongh over zaak Thijs Römer: staat zó ver van mij afTijdens de rechtszaak van Thijs Römer, die terechtstond voor onlinemisbruik van destijds minderjarige meisjes, kwam ook voor zijn toenmalige partner Igone de Jongh nieuwe informatie naar buiten. 'Dat was heel moeilijk. Ik ging in overlevingsstand', zegt De Jongh in een interview in &C.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Koning Charles bespreekt in Kenia 'pijnlijk' koloniaal verleden: maar maakt geen volledige excusesDe Britse koning Charles (74) heeft tijdens de eerste dag van het vierdaagse staatsbezoek dat hij en zijn vrouw Camilla (75) aan Kenia brengen gesproken over het koloniale verleden van zijn land, dat invloed heeft gehad op Kenia. De monarch noemde de daden uit het verleden 'weerzinwekkend'. Maar echte excuses maakte hij niet voor het verleden.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Overleden bandlid Paul speelt rol bij elke beslissing van S ClubHet overleden bandlid Paul Cattermole speelt een rol bij bijna elke beslissing van de overgebleven leden van S Club, voorheen bekend als S Club 7. Dat vertellen ze in een interview met de Britse presentatrice Lorraine Kelly (63).

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Overleden bandlid Paul speelt rol bij elke beslissing van S ClubHet overleden bandlid Paul Cattermole speelt een rol bij bijna elke beslissing van de overgebleven leden van S Club, voorheen bekend als S Club 7. Dat vertellen ze in een interview met de Britse presentatrice Lorraine Kelly.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Van 't Schip gesterkt door advies overleden vrouw: 'Goede gesprekken over gehad'De nieuwe trainer van Ajax verloor op 10 oktober zijn vrouw. Hij voelt zich gesterkt door de gesprekken die hij voerde met haar om het avontuur bij Ajax aan te gaan.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NOS: Van 't Schip gesterkt door advies overleden vrouw: 'Goede gesprekken over gehad'De nieuwe trainer van Ajax verloor op 10 oktober zijn vrouw. Hij voelt zich gesterkt door de gesprekken die hij voerde met haar om het avontuur bij Ajax aan te gaan.

Bron: NOS | Lees verder ⮕