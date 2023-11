Keiharde woorden bij Heracles: 'We moeten ons dood schamen'

'Voetbal begint altijd bij mentaliteit en instelling', vervolgde Lammers. 'Wij zijn de betere voetballers, maar dat betekent niet dat je automatisch wint. Strijd, passie, dat moet je uitstralen. Je mag een fantastisch mooi beroep uitoefenen, maar ik vind ons daar te makkelijk in. Hier ben ik wel lang ziek van, ik hoop de spelers ook. Dit is niet over als wij spelen tegen PSV.'

Aanvoerder Justin Hoogma sprak woorden van gelijke strekking. 'We hebben gewoon heel slecht gespeeld vandaag. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. We krijgen weer goals uit standaardsituaties tegen en dat we bijna niets creëren… Dat is wel echt schrikbarend.'

Ook de verdediger baalde van de instelling. 'Natuurlijk kan dat niet. Het kan niet zo zijn dat ze in kwaliteit beter zijn, wij worden schijnbaar afgetroefd op wilskracht en energie. Dat mag nooit gebeuren. Een betere fase in de tweede helft? Daar moeten we het niet eens over hebben. We hebben hier verdiend verloren en daar moeten we ons dood voor schamen.

