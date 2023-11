Keiharde nederlaag, maar toch mooi voetbalavondje voor amateurclub OJC

Het niveauverschil tussen beide clubs was duidelijk. Toch liet de hekkensluiter in de Derde Divisie na een vroege 0-2 achterstand zien aardig te kunnen voetballen. Vooral Bosschenaar Mouad Hassan was in de voorhoede een ware attractie en tekende voor de 1-2. Dat was tevens het enige wapenfeit, want verder liet de bezoekers het niet komen. Na een 1-3 ruststand liep de ploeg van trainer Alex Pastoor uit naar 1-8.Ondanks de nederlaag was het succesvolle avond voor de thuisclub die ruim 1.

En wat ook mag worden gezegd: de avond verliep zonder enige wanklank. “Mooi om deze avond onze club te mogen laten zien aan veel mensen. We zijn met ruim 2300 leden één van de grootste verenigingen van Nederland. En met de groei van de wijk De Groote Wielen verwachten we nog meer groei. Al blijft het een uitdaging om ervoor te zorgen dat alle jeugd kan blijven bewegen.”

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Live: OJC - Almere City FC, Dinsdag 31 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van OJC tegen Almere City FC (KNVB Beker) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

OMROEPBRABANT: Verslaafde militair cel in voor bestelen ex-schoonouders en illegaal pinnenEen militair van 29 uit Vught heeft een gevangenisstraf van een half jaar gekregen, omdat hij bijna 10.000 euro heeft gestolen uit het huis van zijn ex-schoonouders in Rosmalen. Ook heeft hij illegaal geld gepind en mensen opgelicht via Marktplaats, zo oordeelt de militaire kamer bij de rechtbank in Arnhem.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕

NOSSPORT: El Ghazi in genade aangenomen door Mainz na uitspraken over oorlog GazaIn eerste instantie noemt de club de uitspraken nog onacceptabel en onverteerbaar, maar de Nederlandse aanvaller toont berouw en mag nu toch weer aansluiten bij de selectie.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NOS: El Ghazi in genade aangenomen door Mainz na uitspraken over oorlog GazaIn eerste instantie noemt de club de uitspraken nog onacceptabel en onverteerbaar, maar de Nederlandse aanvaller toont berouw en mag nu toch weer aansluiten bij de selectie.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: El Ghazi in genade aangenomen door Mainz na uitspraken over oorlog GazaIn eerste instantie noemt de club de uitspraken nog onacceptabel en onverteerbaar, maar de Nederlandse aanvaller toont berouw en mag nu toch weer aansluiten bij de selectie.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: El Ghazi in genade aangenomen door Mainz na uitspraken over oorlog GazaIn eerste instantie noemt de club de uitspraken nog onacceptabel en onverteerbaar, maar de Nederlandse aanvaller toont berouw en mag nu toch weer aansluiten bij de selectie.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕