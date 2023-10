Katja Tolstoj was het afgelopen jaar Theoloog Des Vaderlands

27-10-2023 11:29:00 / Bron: NPORadio1

Katja Tolstoj was het afgelopen jaar Theoloog Des Vaderlands, vrijdag is het haar laatste dag want het jaar zit erop. In NOS Met het Oog op Morgen blikt ze terug.