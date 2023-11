Kat Simba wordt met buks in achterpoot geschoten: 'Er woont hier een gek!'

Het kogeltje is eruit gehaald en is afkomstig uit een luchtbuks. Het kogeltje is overgedragen aan de politie die de zaak onderzoekt. Vicky is heel erg boos."Hoe kan dit nou in een dorp als Heeze?", vraagt zij zich af. Volgens haar moet het in de buurt van de Wever zijn gebeurd."Onze kat gaat namelijk nooit ver weg. Het is onvoorstelbaar dat mensen dit opzettelijk doen om katten weg te jagen. Dit is dierenmishandeling."Vicky zocht meteen contact met een plaatsgenoot wiens kat Dushi negen jaar geleden in dezelfde buurt werd beschoten. Dushi werd met een schot hagel in zijn achterpoot geraakt.

"Robin heeft de dader van die beschieting nooit kunnen vinden", zegt Vicky. Ze heeft inmiddels een rigoureus besluit genomen."Onze kat gaat niet meer naar buiten!"

