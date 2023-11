Kane bewierookt om droomgoal: 'Wat heb je nu gedaan?!'

Dat lukte nog nooit iemand in de Duitse competitie., was er dan ook veel lof voor Kane. Vooral zijn schot vanaf eigen helft ging de wereld over. Bij de 5-0 van Bayern zag de spits dat doelman Marcel Schuhen te ver voor zijn doel stond. 'Ik kreeg de bal en zag in mijn ooghoek dat de keeper op een vreemde plek stond', vertelde Kane aan Sky Sports. 'Toen dacht ik: we staan al met 4-0 voor, dus ik probeer het gewoon.

Kane schoot raak en bracht de Allianz Arena in vervoering. Met een hattrick en een 8-0 zege stapte de Engelsman uiteindelijk van het veld. Trainer Thomas Tuchel was blij voor zijn spits. 'Als je nieuw bent bij een club wil je zo snel mogelijk groeien en je plek in het team innemen. Dan helpt er als spits niets anders dan scoren.

schreef over 'Kane-gekte' bij Bayern. 'Over dit doelpunt zal nog lang worden nagepraat.' headtopics.com

In Engeland bleef het doelpunt van Kane uiteraard niet onopgemerkt. 'Kane gaf een vervolg aan zijn sprookjesachtige start bij Bayern', schreef. 'De Engelse international trad in de voetsporen van David Beckham, die in 1996 tegen Wimbledon een soortgelijke treffer maakte.' Sky Sports had het over een 'goal van wereldklasse', terwijl het Fransesprak van een 'totaal bezopen goal' van Kane.

