Kan Sparta binnenkort Oranje-international verwelkomen? ‘Het is wél aan de orde’

De 29-jarige aanvaller annex aanvallende middenvelder is sinds deze zomer clubloos en houdt zijn conditie op peil bij de Rotterdammers.

Wel had Boëtius een ontsnappingsclausule in zijn contract laten opnemen. Daardoor kon hij in het geval van degradatie transfervrij vertrekken uit Berlijn. AEK Athene, Panathinaikos en een onbekende Bundesliga-club wilden Boëtius oppikken, zo schreefal. Vooralsnog heeft de rechtspoot echter nog nergens zijn handtekening gezet.'nul procent'."Het is puur conditie op peil houden, ik kan daar in groepsverband trainen.

"Trainers zeggen altijd 'op dit moment is het niet aan de orde'. Maar het is totaal wel aan de orde. Want als hij een goede indruk maakt, en hij is fit, gaan ze hem er wel bij nemen. Dat proefde ik ook een klein beetje bij de woorden van Jeroen Rijsdijk (trainer Sparta, red.)"Met het vastleggen van Boëtius zou Sparta flink wat Eredivisie-vlieguren kunnen bijschrijven. headtopics.com

