Kan Remo Slotegraaf vanavond z'n wereldbekerdebuut afdwingen?

SCHAATSEN - Remo Slotegraaf (21) uit Peize rijdt vanavond z'n eerste grote wedstrijd in het groen-zwarte pak van Team Reggeborgh. Eind vorig seizoen maakte hij, redelijk onverwacht, de overstap van de opleidingsploeg van Jumbo Visma. In Thialf in Heerenveen worden dit weekend tickets verdeeld voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden van het seizoen. Slotegraaf rijdt vanavond de 5.000 meter. En dat is meteen de afstand waarop hij de meeste kansen heeft om een ticket te veroveren.

'We kennen elkaar al van mijn tijd bij TalentNED. Ik vind zijn kijk op schaatsen prettig en ook z'n open manier van communiceren', reageert Slotegraaf. 'Ik had het bij de opleidingsploeg van Jumbo-Visma ook goed naar m'n zin, maar deze ploeg past nóg beter bij m'n persoonlijkheid. Natuurlijk werken we hier ook met cijfertjes maar het gevoel is hier altijd leidend en dat vind ik fijn.

