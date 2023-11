Kamp ACV na zege bij ADO'20: 'De gelukkigste heeft gewonnen'

ACV-trainer Ruud Jalving was na afloop fair genoeg om te bekennen dat zijn ploeg niet meer verdiende dan een punt. "We stelen hier twee punten, want de eerlijkheid gebied te zeggen dat de gelukkigste hier vanmiddag won.

Een punt voor beide was gezien het spelbeeld terecht geweest, maar de vreugde is er niet minder om hoor." Freddy Quispel was blij dat hij het weer flikte voor de Drentse club. "Al was dit vooral een teamprestatie. We speelden misschien niet goed, maar hebben er hard gevochten en veerkracht getoond na die gelijkmaker."

