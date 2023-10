Kamermeerderheid pleit voor landelijk coldcaseteam

Dat blijkt uit een rondgang langs politieke partijen door de podcastDe voorstanders van een landelijk coldcaseteam hekelen vooral de grote verschillen tussen regio's."Het oplossen van een coldcase is in zekere mate afhankelijk van waar de zaak heeft gespeeld", licht Tweede Kamerlid Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA) toe."Er zijn in Nederland nog veel mensen die wachten op duidelijkheid over wat met hun geliefde is gebeurd.

VVD, GroenLinks-PvdA, BBB, PVV, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren hebben op dit moment al een Kamermeerderheid, maar bij de aankomende verkiezing - uitgaande van de huidige zetelpeiling van Ipsos - zullen zij naar alle verwachting nog meer zetels bemachtigen. SP zag geen kans te reageren op vragen van Het Misdaadbureau, maar was in het verleden voorstander van een landelijk coldcaseteam.

Dat zich nu een meerderheid in de Kamer aftekent, is volgens Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, goed nieuws."Wij roepen het al jaren! Bij zo'n team zouden ook oud-rechercheurs met tientallen jaren ervaring zich aan kunnen sluiten. Ik word vaak door hen benaderd dat ze nog iets willen betekenen, op die manier kan het. headtopics.com

Stuur jouw verhaal, tip of vraag naar de redactie van Het Misdaadbureau. Je kunt onze redactie een (audio)-bericht whatsappen via 06 57832894.

Lees verder:

NPORadio1 »

Bestuurslid Barça fel op Vinicius: 'Hij verdient een klap, hij is een een clown'FC Barcelona-bestuurslid Mikel Camps heeft hard uitgehaald naar Vinicius Junior. Volgens Camps was de speler van Real Madrid geen slachtoffer van racisme in de wedstrijd tegen Sevilla. Lees verder ⮕

Woordvoerder Barça fel op Vinicius: 'Hij verdient een klap, hij is een een clown'De woordvoerder van het bestuur van FC Barcelona, Mikel Camps, heeft hard uitgehaald naar Vinicius Junior. Volgens Camps was de speler van Real Madrid geen slachtoffer van racisme in de wedstrijd tegen Sevilla. Lees verder ⮕

Provincies smeken Tweede Kamer: hou geld voor OV in standDe minister van OCW wil bezuinigen op het studentenvervoer. Lees verder ⮕

Provincies smeken Tweede Kamer: houd geld voor OV in standDe minister van OCW wil bezuinigen op het studentenvervoer. Lees verder ⮕

Oud-Kamerlid Erik Ziengs (VVD) voorspelt: mogelijk vijf Drenten in Tweede KamerIn totaal maken 35 inwoners van Drenthe kans om de Tweede Kamer in te komen. Het overgrote deel staat - op basis van de laatste peilingen - op een onverkiesbare plek. Lees verder ⮕

Erik Ziengs nieuwe voorzitter ondernemersvereniging ONLZiengs zat namens de VVD tot en met maart 2021 elf jaar in de Tweede Kamer. Lees verder ⮕