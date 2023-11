'KAA Gent wil profiteren van problemen bij Ajax en gaat voor Belgisch toptalent'

Van die situatie hoopt KAA Gent, waar hij voor zijn periode bij Ajax voor uitkwam, nu van te profiteren. Volgensvolgt Gent de situatie van Idumbo Muzambo nauwlettend op en is de kans groot dat Gent een poging zal wagen om de middenvelder terug naar België te halen als hij zijn contract bij de Ajacieden niet verlengt.

De achttienjarige Idumbo Muzambo verliet in 2021 Gent voor Ajax, waar hij uitkwam voor onder andere Ajax Onder 17 en Ajax onder 18. Bij de U18 was hij in 33 partijen goed voor dertien doelpunten en zeventien assists. Ook speelde hij al zeventien keer voor Jong Ajax, het tweede elftal van de Nederlandse topclub.Wedden

