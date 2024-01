Juventus en Ajax geïnteresseerd in Raf van de Riet

Als Juventus is geïnteresseerd in de diensten van Raf van de Riet, zo meldt Rik Elfrink woensdagavond. De zeventienjarige linksback van beschikt over een aflopende verbintenis en de topclubs hopen Van de Riet weg te plukken uit Eindhoven. Van de Riet loopt medio 2024 uit zijn contract en hij is sinds 1 januari vrij om te spreken met andere clubs over een overstap. PSV wil hem graag binnenboord houden, maar volgens de berichtgeving van Elfrink wil Van de Riet vooralsnog afwachten.

Ajax, dat al eerder belangstelling toonde voor de linksachter, wil hem graag overnemen, terwijl ook Juventus de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houd





