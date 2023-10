Judoka Snippe pakt bronzen plak bij grandslamtoernooi Abu Dhabi

Judoka Jelle Snippe (25) heeft op het grandslamtoernooi van Abu Dhabi brons veroverd in de klasse boven de 100 kilogram. Snippe was in de strijd om plek drie de betere van de Duitser Losseni Kone. Snippe, de nummer 19 van de wereldranglijst, versloeg Kone op ippon. Kone staat acht plaatsen lager op de ranking.

Snippe, die goed in vorm is en goud won in Antalya (maart 2023) en zilver in Boedapest (juli 2022), had in de halve finales verloren van Tamerlan Basjajev, die twee plaatsen lager staat op de ranking dan Snippe. De andere Nederlandse mannen hadden minder succes. Michael Korrel werd vijfde in de categorie tot 100 kilo. Roy Meyer (+100 kg), Simeon Catharina (-100 kg) en Yael van Heemst (-78 kg) strandden al vroeg.

Nederland Headlines

Lees verder:

NOS »

Judoka Snippe pakt bronzen plak bij grand slam Abu DhabiDe andere Nederlandse mannen hadden minder succes. Lees verder ⮕

Zilver De Wit bij grandslamtoernooi Abu Dhabi, brons voor JagerIn de gewichtsklasse tot 81 kilogram verliest Frank de Wit in de finale van de Rus David Karapetyan. Lees verder ⮕

Zilver De Wit bij grandslamtoernooi Abu Dhabi, brons voor JagerIn de gewichtsklasse tot 81 kilogram verliest Frank de Wit in de finale van de Rus David Karapetyan. Lees verder ⮕

Vooruitblik GP Mexico: 'Thuisrijder Pérez gaat lastig weekend tegemoet'Volgens Ho-Pin Tung gaat Sergio Pérez een lastig weekend tegemoet bij de Grand Prix van Mexico. Een vooruitblik op de thuisrace van Max Verstappens teamgenoot. Lees verder ⮕

Tijdgebrek maakt het FIA onmogelijk om alle F1-auto's helemaal te controlerenNa de Grand Prix van de Verenigde Staten was er veel te doen over de diskwalificatie van Lewis Hamilton en Charles Leclerc, ook omdat de auto's van hun teamgenoten niet waren gecontroleerd. Volgens de FIA is er gewoonweg geen tijd om alles te checken. Lees verder ⮕

Vraagtekens bij internationale kracht: 'Weer kan PSV twijfel niet wegnemen'De Nederlandse kranten zijn eensgezind na het gelijkspel van PSV bij RC Lens: de Eindhovenaren hebben in de Eredivisie vooralsnog weinig te duchten, maar in de Champions League is het een ander verhaal. Lees verder ⮕