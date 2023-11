Judoka Roy Meyer verliest zonder coach op EK

Judoka Roy Meyer was zondag al snel klaar op het EK in Montpellier. De 32-jarige Brabander verloor in de kwartfinale van landgenoot Jelle Snippe, in de categorie boven 100 kilo. Opvallender dan de nederlaag was dat Meyer geen coach bij zich had. Na de plotselinge breuk gaf Meyer aan dat hij zich eenzaam voelt."De situatie is moeilijk."

:

