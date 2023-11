Journalistieke keuzes tijdens verkiezingscampagnes

Presentator Chris Kijne gaat met politiek verslaggever Wilma Borgman en presentator Wilfried de Jong in gesprek over de verkiezingscampagne: Iedere partij wil zendtijd, wat doe je wel en wat niet tijdens zo’n verkiezingscampagne? Welke journalistieke keuzes worden achter de schermen van het programma gemaakt? In deze aflevering van het programma worden deze vragen besproken en worden er inzichten gegeven in de journalistieke aanpak tijdens verkiezingscampagnes.

NUSPORT: Tim den Besten is ernstig ziek, VPRO zegt niet wat presentator mankeertTim den Besten is ernstig ziek. De afgelopen tijd heeft de 36-jarige presentator daarom niet gewerkt of berichten op sociale media geplaatst.

NPORADİO1: Kan AI ons helpen bij rouwverwerking of staat het ons in de weg?Praten met je overleden dierbare door middel van AI, helpt dat bij rouwverwerking? Leoniek van der Maarel heeft hier meerdere mensen geholpen, maar rouwspecialist Wouter van der Toorn zet er zijn vraagtekens bij. Een debat onder leiding van presentator Joram Kaat in Dit is de Dag (EO).

RTLBOULEVARD: Johnny de Mol: ouderwets zaterdagavondvermaak in nieuwe showJohnny de Mol is vanaf zaterdag weer terug met een grote zaterdagavondshow bij SBS6. Volgens de presentator wordt Ranking The Talent typisch 'ouderwets zaterdagavondvermaak' met mooie optredens, waarbij de kijker bovendien veel prijzen kan winnen.

RTLBOULEVARD: Tijs van den Brink reageert via brief op column Angela de JongEO-presentator Tijs van den Brink heeft, door een lezersbrief te sturen naar het AD, gereageerd op een column van Angela de Jong. De recensente van de krant uitte in haar dagelijkse column kritiek op de aflevering van Op1 dinsdag, waar de EO verantwoordelijk voor is, omdat ondernemer Salar Azimi daar aan tafel zat.

RTLBOULEVARD: Bridget Maasland hield 'nare bijsmaak' over aan interview Matthijs van Nieuwkerk met AnoukNa het explosieve 'Volkskrant'-artikel over 'tiran' Matthijs van Nieuwkerk (63) en terwijl het onderzoek naar de werkcultuur bij de NPO nog loopt, maakt de presentator stapvoets zijn comeback. In De BLVD Podcast bespreken Bridget Maasland (48), Rob Goossens (32) en Eric de Munck (40) zijn interview met Anouk (48) kritisch na.

VOETBALPRİMEUR: 'AZ ligt dwars: Kroes begint niet eerder bij Ajax ondanks inspanningen Van Gaal'Ondanks de inspanningen van Louis van Gaal is de kans klein dat Alex Kroes al op 1 januari aan de slag gaat bij Ajax. Volgens sportmarketeer Chris Woerts wil AZ niet meewerken, waardoor de algemeen directeur pas op 15 maart mag beginnen in de Johan Cruijff Arena.

