Jorien van den Herik stelt zich kandidaat voor bondsvoorzitterschap KNVB

Jorien van den Herik, de oud-voorzitter van Feyenoord , gaat zich kandidaat stellen voor het bondsvoorzitterschap van de KNVB . Van den Herik gaat in de komende dagen op zoek naar de benodigde voorkeurstemmen, vertelt hij aan hetVan den Herik lijkt het 'leuk' om bondsvoorzitter te worden."Ik denk dat ik het uitstekend zou kunnen. Ik heb de bestuurlijke ervaring en het netwerk, zowel nationaal als internationaal.

Van den Herik neemt het, mits hij tien voorkeurstemmen binnenhaalt, op tegen Hans Nijland, Frank Paauw en Jeanet van der Laan. Van laatstgenoemde heeft Van den Herik geen hoge pet op. Bij liet hij al weten dat hij van mening is dat twee vrouwen aan de top van de KNVB geen goed plan is."Dat wordt natuurlijk ook oorlog."Ook Nijland acht hij niet geschikt."Het lijkt me een aardige vent, maar hij wil alles zelf gaan doen. Dat lijkt me niet verstandig. Als bondsvoorzitter moet je kunnen delegeren. Je moet de juiste mensen kunnen aansturen en verbinden. Ik denk dat ik dat zeer goed zou kunnen.

Jorien Van Den Herik Bondsvoorzitterschap KNVB Feyenoord Kandidaat Bestuurlijke Ervaring Netwerk Hans Nijland Frank Paauw Jeanet Van Der Laan

