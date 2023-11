Joran van der Sloot laat met liefde voor zijn dochter een andere kant van hem zien: 'Mijn oogappeltje'

Joran deelt de gruwelijke details van die bewuste avond tot in detail, maar we zien óók een hele andere kant van hem, namelijk die als vader van dochtertje Dushi. Twee totaal verschillende werelden.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: Joran van der Sloot terug naar Peru na bekentenis over Natalee Holloway in VSDe Nederlander bekende in de VS dat hij Holloway heeft vermoord, een verklaring die door de FBI als 'geloofwaardig' is bestempeld.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Videoland deelt spannende trailer Een Moord Kost Meer Levens'Een Moord Kost Meer Levens' is gebaseerd op het levensverhaal van Paul Spruit, een moordenaar in de jaren '80. De serie is gebaseerd op het boek van Peter R. de Vries.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Timber als voorbeeld bij Ajax: 'Mijn droom om ooit zo'n transfer te maken'Jorrel Hato onthult welke stippen hij aan de horizon heeft gezet. De zeventienjarige verdediger van Ajax is uitgesproken over zijn ambities en doelen.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

NUSPORT: Veel werk voor vier rondjes pijn lijden: Hoogland droomt van wereldrecordJeffrey Hoogland zal dinsdag op de wielerbaan van Aguascalientes een minuut lang heel veel pijn lijden. Toch gaat er met zijn wereldrecordpoging op de 1 kilometer tijdrit een langgekoesterde wens in vervulling. 'Het beheerst mijn leven.'

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NUSPORT: Hoogland wil wereldrecord op 'vreselijke' kilometer: 'Je moet zó diep gaan'Jeffrey Hoogland zal dinsdag op de wielerbaan van Aguascalientes een minuut lang heel veel pijn lijden. Toch gaat er met zijn wereldrecordpoging op de 1 kilometer tijdrit een langgekoesterde wens in vervulling. 'Het beheerst mijn leven.'

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Joodse kolonisten plegen straffeloos geweld op Westelijke JordaanoeverTerwijl de oorlog in Gaza voortduurt, voltrekt zich op de Westelijke Jordaanoever een ander drama. Joodse kolonisten voeren aanslagen uit op Palestijnen.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕