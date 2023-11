Joodse stichting schrapt onthulling gedenkstenen in Coevorden

De geplande onthulling van tien nieuwe stolpersteine in het centrum van Coevorden, gaat niet door. Dat meldt Stichting Synagoge Coevorden. De organisatie vindt het vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas op dit moment verstandiger om niet te veel de aandacht te trekken. De stolpersteine, ook wel struikelstenen genoemd, zijn gedenkstenen met namen van slachtoffers van de Holocaust,.

'We hebben met elkaar een protocol en instructies doorgesproken, zodat iedereen weet wat er moet gebeuren bij eventuele calamiteiten', zegt Faddegon. Met deze besluiten volgt het museum in Coevorden het voorbeeld van de Joodse stichting Emmer Sjoel Sjemmesj, die vorige week besloot activiteiten en lezingen in het Joodse gebouw aan de Julianastraat in Emmen te schrappen.