Joodse Nederlanders verbergen herkenbare tekens aan hun huis

Meerdere joodse Nederlanders halen hun mezoeza van hun deurpost af. Dit speciale kokertje wordt aan de deurpost gehangen ter bescherming van de bewoners."Ik merk dat er veel mensen zijn die het niet meer op durven te hangen", vertelt studentenrabbijn Yanki Jacobs inDe mezoeza is een tekstkokertje met een perkamentrolletje dat volgens traditioneel joods gebruik op de deurpost van het huis wordt aangebracht.

In een tijd waarin Israël in oorlog is met Hamas, ziet hij nu om zich heen dat veel joodse mensen het niet meer op durven te hangen."Ze halen hem weg of hangen hem aan de binnenkant."Zelf kiest studentenrabbijn Jacobs ervoor om zijn identiteit niet te verbergen."Op het moment dat ik het wel zou doen, heb ik het gevoel dat ze gewonnen hebben." Wel respecteert hij de keuze van andere mensen om de mezoeza wel te verbergen, nu Israël in oorlog is met Hamas.

Daarom biedt hij een speciale huls aan waarin de mezoeza verborgen kan worden, bedacht door een collega-rabbijn. De huls lijkt op een alarmdoosje met een lampje erop."Het is koosjer en tegelijkertijd veilig en discreet. Ook al ben ik er zelf geen voorstander van om de mezoeza weg te halen, dit zie ik als een hele goede tussenoplossing."Ook het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) herkent de verhalen waarbij de mezoeza uit het beeld verdwijnt, vertelt Aline Pennewaard. headtopics.com

"Ik denk dat er hiervoor al een tendens was om niet al te erg te koop te lopen met je identiteit", zegt ze."Dat je bijvoorbeeld even een petje over je keppel doet als je uit de synagoge komt, omdat er al gedoe was op straat. Zoals schelden en eventueel een risico op fysiek geweld."Ook merkt de organisatie dat joodse organisaties steeds vaker nul op het rekest krijgen bij zaalverhuur.

De ene locatie is daar opener over dan de ander."Zo hadden sommige locaties pas plek toen we onder een andere naam een offerte aanvroegen. Er wordt niet open over gecommuniceerd. Maar we hebben over het algemeen het gevoel dat wij als joden en joodse organisaties aangeschoten wild zijn op dit moment. En mensen proberen ook te vermijden om daar geassocieerd mee te worden." headtopics.com

