Jonkies Volendam kunnen Ajax naar laatste plaats dirigeren

In de podcast Scorebordjournalistiek legt Bart Frouws hoe uniek dat is en hoe gek het is dat die spelers verantwoordelijk kunnen zijn voor de laatste plek van Ajax...

Luister Scorebordjournalistiek, de ideale-warming up voor je Eredivisie-weekend met dataspecialist Bart Frouws! Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.

Bosz vindt PSV-Ajax nog steeds een topper: 'Ajax-spelers niet zo slecht'PSV-Ajax is zondag de nummer een tegen de nummer zeventien van de ranglijst. Maar toch wil Peter Bosz de wedstrijd een topper noemen. Hij vindt dat de spelers van Ajax niet zo slecht zijn als de stand op dit moment doet vermoeden. 'Ajax eindigt dit seizoen natuurlijk niet als zeventiende. Lees verder ⮕

Jonkies moeten verschil maken in El Clásico: Bellingham treft piepjonge YamalADVERTORIAL - Het is zaterdagmiddag zover: FC Barcelona en Real Madrid treffen elkaar in El Clásico en trappen dit lekkere voetbalweekend af. Bij beide ploegen zijn de jonge spelers opgestaan in de afgelopen weken. Bookmaker JACKS. Lees verder ⮕

Lees terug: FC Emmen wint in de slotseconden van Jong AZ dankzij Jari VlakEindstand FC Emmen - Jong AZ: 2-1 De goals van FC Emmen komt op naam van Jari Vlak Jong AZ staat op een 9e plaats, twee punten minder dan FC Emmen Lees verder ⮕

Ajax kijken we mee: AEK-keeper doet werkelijk alles fout en blundert gigantischBij Ajax ging er veel mis in het verlies tegen Brighton, maar bij de keeper van groepsgenoot AEK Athene was er donderdagavond sprake van complete kortsluiting. Bij een 1-1 stand krijgt Cesar Stankovic de bal van zijn verdediger en de doelman passt hem met alle rust zo in de voeten van Marseille-spits Vitinha. Lees verder ⮕

In de poule van Ajax: AEK-keeper doet werkelijk alles fout en blundert gigantischBij Ajax ging er veel mis in het verlies tegen Brighton, maar bij de keeper van groepsgenoot AEK Athene was er donderdagavond sprake van complete kortsluiting. Bij een 1-1 stand krijgt Cesar Stankovic de bal van zijn verdediger en de doelman passt hem met alle rust zo in de voeten van Marseille-spits Vitinha. Lees verder ⮕

Ochtendkranten zien Ajax ook onder Maduro falen: ‘Pijn aan de ogen’De Nederlandse ochtendkranten zijn niet mild voor Ajax, dat donderdagavond op bezoek bij Brighton & Hove Albion kansloos met 2-0 onderuit ging. Nadat het contract van trainer Maurice Steijn maandag ontbonden werd, wisten de Amsterdammers ook onder interim-trainer Hedwiges Maduro niet thuis te geven. Lees verder ⮕