Jonkies staan op in schaatsweekeinde: 'Ervaren rotten moeten hun kop erbij houden'

De nieuwe generatie schaatsers klopte afgelopen weekend hard op de deur in Thialf, tijdens het kwalificatietoernooi voor de wereldbekers. Maar denk niet dat de dertigplussers zich zomaar opzij laten schuiven. 'Ik weet voor mezelf dat het niet klaar is en ze nog niet van me af zijn', verzekerde Jorrit Bergsma. Nog nooit eindigde de 37-jarige Bergsma lager dan de vierde plaats op de vijf kilometer bij een nationaal toernooi.

Voor het eerst sinds 2018/2019 heeft Jumbo-Visma bovendien niet de meeste wereldbekertickets verzameld van alle commerciële ploegen. Reggeborgh staat bovenaan met zestien tickets, al is dat er wel eentje minder dan afgelopen jaar. Het aantal rijders dat zich mag opmaken voor wereldbekerwedstrijden is sinds 2014/2015 niet zo hoog geweest. 34 verschillende schaatsers gaan de komende weken de wereldbekers in.

Noppert komt laat op stoom, maar is op tijd wakker om kwartfinales EK te halenTegenstander Rob Cross neemt een 7-5 voorsprong, maar daarna pakt de 32-jarige Fries vijf legs op rij.

