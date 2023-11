Jonker wil nog meer van Oranje: 'Deze ploeg kan zó goed voetballen'

Jonker legde uit dat hij de lat hoog legt voor zijn team: 'We kunnen beter. We kunnen het onszelf makkelijker maken. Deze ploeg kan zó goed voetballen. De tweede helft leende zich daar ook voor. Zij konden niet meer, zij konden niet meer dan achteruit lopen. Dan móéten wij het beter doen. Dan zie je dingen gebeuren die deze meiden niet hoeven te doen.'

De trainer vertelde nog niet te weten hoe ernstig de blessure van Lieke Martens is. De aanvaller viel in de eerste helft uit na een pittige overtreding van Sophie Howard. De volgende Nations League-wedstrijd zou normaal gesproken niet te vroeg moeten komen voor Martens. Op 1 december is het Engeland van Sarina Wiegman de tegenstander, op heilige voetbalgrond dus. De Engelsen gingen dinsdagavond onderuit tegen België en hebben nu een achterstand van drie punten op koploper Nederland.

Jonker kijkt uit naar de zware test tegen de verliezend WK-finalist: 'Dan spelen heel andere dingen een rol. De ambiance zal fantastisch zijn. Dat is weer een wedstrijd om hetOngelooflijke beelden: geniet mee van de opkomst bij Quick Boys - NAC

