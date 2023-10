Jonker dacht dat official een grap maakte over hesje: 'Maar ze zei het zo fel'

'Ze kwam heel serieus naar me toe en zei dat ik een andere kleur moest dragen. Ik keek haar aan: hoezo?', vertelde Jonker na de wedstrijd. 'Ze zei dat ik dezelfde kleur droeg als de grensrechter aan de overkant. Toen moest ik zo lachen.' 'Maar ze zei het op zo'n serieuze en felle toon. Dat zijn mevrouwen waar je geen ruzie mee moet maken. Wat een waanzin', zei Jonker.

Zijn ploeg won met 4-0 van Schotland en deed zo goede zaken in de strijd om een olympisch ticket. 'Dit is wat we kunnen. We hebben voor een deel onze kansen benut en we hebben geen grote fouten gemaakt. We hadden wel een paar slippertjes, maar die hebben zij niet afgestraft.' 'We hebben gedaan wat we tegen België ook hadden moeten doen. Je moet je kansen maken en dan krijg je dit voetbal.

