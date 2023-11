Jongeren over de landbouw van de toekomst

29-10-2023 11:37:00 / Bron: NPORadio1

Terwijl de onderhandelingen voor het landbouwakkoord in juni eindigden in een sof weten de jongeren elkaar wel te vinden. Binnen het Groenpact Jongerenplatform denken jonge boeren en duurzame voedseljongeren na over de toekomst van de landbouw. Of eigenlijk de toekomst van ons voedselsysteem. Dat moet gezond, duurzaam en eerlijk worden.