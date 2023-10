Jongens (17 en 19) vast na homomishandeling: 'Fijn dat ze zijn gepakt'

De mishandeling gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag 30 juli. De drie mannen liepen rond vier uur 's nachts naar huis na een afzakkertje in homokroeg de Regenboog. Toen ze over de Oude Stadsgracht liepen, werden ze aangesproken door de twee verdachten."Ze vroegen waar we wat hadden gedronken", zei een van de slachtoffers (27) eerder tegen Omroep Brabant."Toen we dat vertelden, vroegen ze of we dan ook homo waren. Ja, zeiden we.

Een paar tellen later begon het tweetal de slachtoffers te trappen en te slaan. Een van de slachtoffers raakte buiten bewustzijn door een trap tegen zijn hoofd. Terwijl de twee anderen hem weg probeerden te slepen, kregen ook zij klappen. Alle drie de slachtoffers raakten ernstig gewond en moesten in het ziekenhuis worden behandeld."Het is fijn dat ze zijn gepakt", zegt één van de slachtoffers donderdagmiddag tegen Omroep Brabant.

Met het slachtoffer gaat het inmiddels beter."Ik kom net terug van vakantie. Daar ben ik op stap geweest en in m'n eentje terug naar huis gelopen. Ik heb er niet meer aan gedacht, dus ik denk dat ik er mentaal weinig schade aan over heb gehouden." headtopics.com

Er zijn camerabeelden van de verdachten en de mishandeling. De politie doet verder onderzoek. De verdachten zitten nog vast en worden later gehoord.

