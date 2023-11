Jongen mishandeld en beroofd op elektrische fiets

Een van de jongens reed op een elektrische fiets en wist het slachtoffer klem te rijden. De andere jongens kwamen erbij en wilden geld van het slachtoffer, maar hij had geen geld bij zich. Ze hebben de jongen meerdere klappen gegeven en bleven hem slaan en schoppen toen hij op de grond viel. Ze probeerden zijn draadloze oordopjes, kledingstukken en pasjes te pakken en dreigden hem dood te schieten als hij niet meewerkte

. Op een gegeven moment wist het slachtoffer te ontsnappen en belde hij aan bij een huis in de buurt voor hulp. De politie is ingeschakeld en het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Hij is naar het ziekenhuis gebracht

NOS: Israëlisch leger doodt tientallen Hamasstrijders bij grondoperatieHet Israëlische leger zegt dat het vannacht tientallen "terroristen" heeft gedood bij een grondoperatie tegen Hamas in de Gazastrook. Het leger maakte bekend dat Hamasleden "meerdere keren" hebben geprobeerd om Israëlische militairen aan te vallen vanuit tunnelschachten en militaire faciliteiten in de noordelijke Gazastrook. De aanvallen zouden zijn voorkomen. Drie observatieposten van Hamas zijn vernietigd, zegt het leger. Ook zouden aanvallen zijn uitgevoerd in het zuidelijke deel van de Gazastrook, waarbij een aantal gebouwen zijn vernietigd en explosieven onschadelijk zijn gemaakt. Tijdens de operatie kwamen de militairen een groep Hamasstrijders tegen die uit een tunnelingang tevoorschijn kwamen, zegt het leger. De Israëliërs hebben raketten afgevuurd, waardoor de strijders werden gedood. VN-chef Guterres is geschokt door de Israëlische aanval gisteren op een ambulance bij een ziekenhuis in de Gazastrook. Vlak buiten het Al Shifa-ziekenhuis kwamen daardoor volgens de Palestijnse Rode Halve Maan vijftien mensen om het leven. Meer dan zestig anderen raakten gewond. "De beelden van lichamen die buiten het ziekenhuis op straat liggen, zijn schrijnend", zegt Guterres.

VOETBALPRİMEUR: Derksen zag 'fantastische' speler bij Ajax: 'Die jongen deed het hartstikke goed'Johan Derksen was erg onder de indruk van Ajax-debutant Ar’Jany Martha. De analist zag de twintigjarige buitenspeler van origine heel sterk spelen en begrijpt dan ook niet waarom Ajax zo veel geld uit moest geven aan andere backs.

VOETBALZONENL: Perez ziet lichtpunt bij Ajax: ‘Die jongen doet het hartstikke goed, onbevangen’Kenneth Perez is in de rust van de wedstrijd tussen Ajax en FC Volendam (0-0 ruststand) erg positief over debutant Ar'Jany Martha. De Deen vindt de nieuwe linksback, die overgeheveld is uit Jong Ajax, vooral in balbezit een uitstekende indruk maken.

OMROEPBRABANT: Man (27) misbruikt tieners: jaar cel en opname in kliniek geëistTegen een man van 27 uit Halsteren is donderdag in de rechtbank van Breda een jaar cel geëist wegens het misbruiken van twee kinderen. Een van 14 jaar uit Halsteren en 12-jarige uit het Zeeuwse Tholen. Na het uitzitten van de gevangenisstraf zou hij twee jaar naar een kliniek moeten voor een behandeling.

