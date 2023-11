Jonge Nederlander Veijer pakt in Thailand eerste podiumplek in Moto3

VS slaat terug na aanvallen in Syrië en Irak: 'Verdere escalatie dreigt'Onrust Westelijke Jordaanoever: waarom Israël ook daar bombardeertSamenvatting finale WK rugby: Zuid-Afrika-Nieuw-Zeeland (12-11)Samenvatting: Arsenal maakt gehakt van hekkensluiter Sheffield UnitedAdele brengt ode aan Matthew Perry: 'Hopelijk rust hij nu in vrede'Zo landt een capsule met ruimtegruis vanmiddag weer op...

Na 7 jaar weer een Nederlander op podium in Moto3: Veijer wordt derde in ThailandDe 18-jarige Nederlander van Husqvarna eindigt achter Colombiaan David Alonso en Japanner Taiyo Furusato op plaats drie bij de grand prix in Buriram. Lees verder ⮕

Collin Veijer (18) pakt eerste Nederlandse podiumplaats in Moto3 sinds 2016Collin Veijer heeft zondag zijn eerste podiumplaats in de Moto3 behaald. Het achttienjarige talent van het Duitse team Liqui Moly Husqvarna Intact werd derde bij de Grand Prix van Thailand. Lees verder ⮕

Eerste podiumplek voor Moto3-coureur Veijer: 'Jongen voor de toekomst'Het is Moto3-coureur Collin Veijer eindelijk gelukt: bij de grand prix van Thailand eindigde hij zondagochtend als derde, zijn eerste podiumplek. Een plek bij de beste drie zat er al een tijdlang aan te komen voor de 18-jarige Nederlander, vertelt verslaggever Hans van Loozenoord. 'Dit is een jongen voor de toekomst. Lees verder ⮕