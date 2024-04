Jong Oranje-assistent krijgt volle laag van veldsproeier

Nat worden door een veldsproeier die ineens aan gaat, is nooit lekker. Maar ervoor gewaarschuwd zijn en hem vervolgens vol in je gezicht krijgen, dat is nog wel een stapje erger. Het overkwam Jong Oranje -assistent Leeroy Echteld. En het stond nog op camera ook.In de rubriek 'In de Kantlijn' verzamelt de redactie van VI.nl de laatste opmerkelijke voetbalberichten. Rare, leuke of opvallende quotes, enorme blunders, schitterende doelpunten of nieuws met een knipoog vind je hieronder.

Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.Dat advies had Echteld duidelijk niet in zijn oren geknoopt. Hij was in overleg over een oefenvorm toen de sproeiers aan sprongen. Hij kreeg de waterstraal vol in zijn gezicht, wat tot grote hilariteit leidde bij de rest van de staf. 'En natuurlijk is het gefilmd', zei Echteld cynisch nadat hij de camera zag staan.

Later vroeg hij aan Reiziger of die beelden er niet uitgeknipt konden worden. 'Ja, maar dat gaat niet gebeuren', lachte de bondscoach.

Jong Oranje Assistent Veldsproeier Training Bondscoach Hilarisch

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VI_nl / 🏆 6. in NL

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Maatsen (Jong Oranje) zet grote stappen bij Dortmund: 'Ik denk dat ik bij Oranje hoor'Van wisselspeler bij Chelsea tot basisklant bij Borussia Dortmund. Het gaat de afgelopen maanden snel met Jong Oranje-speler Ian Maatsen.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Maatsen (Jong Oranje) zet grote stappen bij Dortmund: 'Ik denk dat ik bij Oranje hoor'Van wisselspeler bij Chelsea tot basisklant bij Borussia Dortmund. Het gaat de afgelopen maanden snel met Jong Oranje-speler Ian Maatsen.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Jong Oranje-bondscoach Reiziger tijdens EK doorgeschoven naar grote OranjeMichael Reiziger maakt op het aankomende EK onderdeel uit van de staf van bondscoach Ronald Koeman bij het grote Oranje. Dat meldt de NOS. De 72-voudig international is op dit moment bondscoach van Jong Oranje, maar op het eindtoernooi in Duitsland versterkt hij dus de huidige asisstenten van Koeman.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Jong Oranje gaat met zes debutanten onderuit tegen Jong NoorwegenJong Oranje heeft donderdagavond een oefenduel verloren van Jong Noorwegen. In het Goffertstadion in Nijmegen was 1-2 de eindstand. Seedy Jatta en Andreas Schjelderup scoorden namens de bezoekers, terwijl Ruben van Bommel iets terugdeed namens Nederland. Het was de eerste nederlaag van Jong Oranje onder bondscoach Michael Reiziger.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Tegen Noren speelde Nederland wél 'van oranje naar oranje': 'Veel minder ruzie met de bal'In een 'klassiek' 4-3-3 systeem is het Nederlands elftal tegen het sterke Noorwegen veel beter voor de dag dan vrijdag in Italië. Oranje won met 1-0.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Tegen Noren speelde Nederland wél 'van oranje naar oranje': 'Veel minder ruzie met de bal'In een 'klassiek' 4-3-3 systeem is het Nederlands elftal tegen het sterke Noorwegen veel beter voor de dag dan vrijdag in Italië. Oranje won met 1-0.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »