Jong Ajax verliest van SC Cambuur

maandagavond met een nederlaag terug naar Friesland gestuurd. Carlos Forbs en Julian Rijkhoff bezorgden de Amsterdamse beloften met twee treffers na rust de zege: 2-1.

De bezoekers op sportcomplex Zoudenbalch kregen voor rust niet bepaald waar voor hun geld. Kansen vielen er nauwelijks te noteren, waardoor de hoop op een spectaculaire tweede helft was gevestigd. De ban werd na een klein uur spelen gebroken door Den Bosch. Jaron Vicario schoot snoeihard raak in de korte hoek vanaf rand zestien: 0-1.

Hopelijk verkijken ze zich bij Ajax nog niet op Rijkhoff, die zit echt nog prima bij Jong Ajax voorlopig. Ja hij scoort heel erg makkelijk maar voor de rest heeft hij het fysiek heel zwaar op dit niveau nog.Je ziet bij Rijkhoff met momenten dat hij echt kwaliteit heeft, maar komt fysiek inderdaad nog zoveel te kort om vast in Ajax 1 te spelen. Je zou verwachten dat hij na een paar jaar Duitsland fysiek verder zou zijn.Hij heeft bijna alleen maar voor de jeugdelftallen van Dortmund gespeeld.

