Jiskefet-makers 'verbijsterd' door uitspraak Hoge Raad

"Cliënten hebben kennisgenomen van de uitspraak en zijn verbijsterd", laat de advocaat weten."Het blijft moeilijk te verkroppen dat een partij onder de vlag van Jiskefet een commercieel product op de markt kan brengen dat de suggestie wekt van de makers afkomstig te zijn. Gelukkig snappen de mensen wel wat echt en nep is, want het boek heeft voor geen meter verkocht.

Hoge Raad: Jiskefet-boek mag worden verkocht zonder stickerDe veelbesproken Jiskefet Encyclopedie mag in de winkels blijven liggen zonder dat met een sticker apart duidelijk wordt gemaakt dat Jiskefet niet de maker is. De Hoge Raad laat een eerdere uitspraak van het gerechtshof in stand, is vrijdag bekendgemaakt. Lees verder ⮕

Jiskefet-makers 'verbijsterd' dat Encyclopedie geen sticker hoeftJiskefet-makers Michiel Romeyn en Herman Koch laten via hun advocaat weten 'verbijsterd' te zijn over de uitspraak die de Hoge Raad eerder op de dag deed. Die oordeelde dat de Jiskefet Encyclopedie in de winkels mag blijven liggen zonder dat met een sticker duidelijk wordt gemaakt dat Jiskefet zelf niet de maker is. Lees verder ⮕

