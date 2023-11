Jeugdbescherming aan beterende hand: extra toezicht vervalt

Volgens de inspecties is uit het intensieve toezicht het afgelopen jaar gebleken dat het beter gaat bij JBB. Dat werd bevestigd in gesprekken met jeugdbeschermers, medewerkers van de jeugdreclassering, de cliëntenraad en het bestuur. Een recente reorganisatie heeft volgens de betrokken partijen flink geholpen om de situatie te verbeteren.De problemen bij JBB begonnen in 2019. Toen werd vastgesteld dat de kwaliteit van de jeugdbescherming ernstig tekort schoot.

