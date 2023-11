Jetta Klijnsma: LNV vragen verbod deel landbouwgif. GS: gaan we niet zo maar doen

Duurzame Bollenteelt Klijnsma adviseert ook om een lijst op te stellen met gewasbeschermingsmiddelen voor de bollenteelt die niet zijn toegelaten, maar die aantoonbaar minder belastend zijn voor het milieu. 'Dring er vervolgens bij het ministerie op aan op een versnelde toelating van deze laagrisicomiddelen' , zo luidt haar advies. Maar ook dat neemt GS niet één op één over.

