Jeremy Bokila: super-supersub die baalt van zijn eigen etiket

Willem II koestert zijn 34-jarige supersub, die onlangs weer tot ontploffing kwam, maar de spits zelf wil vaker basisspeler zijn. Zelfs na vijf goals uit drie gouden invalbeurten lijkt dat er voorlopig echter niet in te zitten.eter Maes had zich geen betere start van zijn dienstverband in Tilburg kunnen wensen. De Belgische trainer werd vorige maand aangesteld bij Willem II, als opvolger van de weggestuurde Reinier Robbemond, en is na vijf wedstrijden nog altijd foutloos.

Jeremy Bokila kwam in Limburg een half uur voor het einde binnen de lijnen. Zijn entree zorgde toch voor wat bezorgde blikken bij de spelers van Roda, die natuurlijk ook hadden meegekregen wat de Willem II- spits in de speelronden hiervoor had laten zien. Bokila had het opeens op zijn heupen gekregen en werd in drie wedstrijden op rij de matchwinner voor zijn ploeg, terwijl hij bij al die duels op de bank was begonnen. Dat is toch iets wat je niet zo heel vaak ziet.

