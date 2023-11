Jay-Z vertelt waar naam van dochter Blue Ivy vandaan komt

Fans van Jay-Z en Beyoncé denken vaak dat de naam Blue Ivy zorgvuldig gekozen is. Dat er wellicht zelfs sprake zou zijn van een heuse brandingstrategie. Maar van dat alles is volgens de Amerikaanse artiest niets waar.

"We wilden haar eigenlijk Brooklyn noemen", aldus Jay-Z. De rapper heeft een connectie met het gelijknamige stadsdeel in de Amerikaanse stad New York.Tijdens de zwangerschap van Beyoncé noemde het stel hun nog ongeboren dochter steeds 'Blueberry'."Kijk naar de kleine Blueberry, zeiden we dan. Het was een koosnaampje", zegt Jay-Z."Het ging heel natuurlijk. We hebben gewoon 'berry' eraf gehaald en haar Blue genoemd.

Blue Ivy is het oudste kind van Jay-Z en Beyoncé. Het stel heeft ook nog een tweeling van 6 jaar, Rumi en Sir.Nederland is maar een klein land en telt daarom niet al te veel (getalenteerde) acteurs. Het komt dan ook weleens voor…De finale van 'Holland's Got Talent' is in zicht. headtopics.com

